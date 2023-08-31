X (бывший Twitter) решил собирать биометрию пользователей

Соцсеть X, которая раньше называлась Twitter, планирует собирать еще один вид пользовательских данных — биометрических. Информация об этом появилась в обновленной политике конфиденциальности X.
«При вашем согласии мы можем собирать и использовать вашу биометрическую информацию в целях безопасности и идентификации», — говорится там.
X не уточняет, какие данные соцсеть считает биометрическими, хотя другие компании использовали этот термин, чтобы обозначить изображение лица, радужную оболочку глаза и отпечатки пальцев, отмечает Bloomberg.
В политике конфиденциальности соцсети также сказано, что X будет собирать данные о работе и образовании пользователей, об их навыках и умениях, чтобы рекомендовать вакансии и сообщать работодателям, если владелец аккаунта начал искать работу.
Представитель X подтвердил, что политику конфиденциальности компании изменили, но не уточнил подробностей.
После покупки Twitter Илон Маск сказал, что планирует превратить соцсеть в универсальное приложение, которое предоставляет множество возможностей — от платежей до звонков между пользователями.