Шотландка обвинила авиакомпанию Ryanair в фэтфобии из‑за слишком коротких ремней безопасности

Девушка Кэти Хиггинс из шотландского города Эр обвинила авиакомпанию Ryanair в фэтфобии после того, как обнаружила в самолете перевозчика «слишком короткие» ремни безопасности. Об этом написало издание Metro.
Шотландка недавно путешествовала из Глазго в ирландский город Корк. Во время полета, как рассказала Хиггинс, она постоянно испытывала неудобство: ремень безопасности едва застегнулся на талии девушки.
Кэти отметила, что носит 16-й британский размер одежды — он эквивалентен международному размеру L или российскому 50-му. Metro отмечает, что это «рядовой размер платьев в Великобритании».
Несмотря на это, ремень при своей максимальной длине оставлял пассажирке только около 2,5 сантиметра свободного пространства. Впрочем, на обратном пути Хиггинс повезло больше: на следующем рейсе ремень оказался длиннее.
Девушка рассказала о своем беспокойстве из‑за длины ремня в соцсетях. Там ее поддержали подписчики: некоторые признались, что даже берут с собой в дорогу удлиннители для ремня, чтобы не просить о них стюардов.
Необходимость увеличивать длину ремней безопасности путешественники назвали крайне неудобной и вызывающей у них смущение. Сама Кэти заявила, что это также плохо влияет на ментальное здоровье людей и их самооценку.
Одна из пользовательниц соцсетей рассказала на странице Хиггинс, что едва не плакала весь полет, когда попала в ситуацию, подобную той, о которой рассказала шотландка. Путешествовала ли женщина с Ryanair, она не уточнила.