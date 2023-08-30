Луффи и команда следуют за мечтой в финальном трейлере «Ван-Писа»

«Ван-Пис» рассказывает о юном искателе приключений, который с тех пор, как он себя помнит, мечтал о свободной жизни. Луффи отправляется из своей маленькой деревушки в опасное путешествие, чтобы найти легендарное сокровище Ван-Пис и стать королем пиратов. Но чтобы найти главный приз, Луффи придется собрать команду, о которой он всегда мечтал, найти корабль, обследовать каждый дюйм бескрайних синих морей, опередить морских пехотинцев и перехитрить опасных противников.