Луффи и команда следуют за мечтой в финальном трейлере «Ван-Писа»

Netflix показал финальный трейлер телеадаптации манги «Ван-Пис». Премьера проекта состоится уже 31 августа 2023 года.
В ролике лучше раскрывают персонажей грядущего сериала. Несмотря на то что главным героем приключения является Луффи, цель которого найти сокровище, известное как Ван-Пис, чтобы стать королем пиратов, у других членов его команды тоже есть своя мечта. В трейлере показывается, как далеко каждый из них готов зайти в погоне за желаемым.
В видео также показаны антагонисты — Багги, Дракуль Михок, Арлонг и вице-адмирал морской пехоты Монки Д.Гарп. Помимо них можно увидеть Коби, которого помнят поклонники манги и аниме как первого союзника Луффи.
«Ван-Пис» рассказывает о юном искателе приключений, который с тех пор, как он себя помнит, мечтал о свободной жизни. Луффи отправляется из своей маленькой деревушки в опасное путешествие, чтобы найти легендарное сокровище Ван-Пис и стать королем пиратов. Но чтобы найти главный приз, Луффи придется собрать команду, о которой он всегда мечтал, найти корабль, обследовать каждый дюйм бескрайних синих морей, опередить морских пехотинцев и перехитрить опасных противников.
Главные роли в сериале исполнили Иньяки Годой, Макэню, Эмили Радд, Джейкоб Ромеро и Таз Скайлар. Оригинальный японский актерский состав, озвучивающий пиратов Соломенной Шляпы, вернется к своим ролям в дубляже.
Производством шоу занимается студия Tomorrow, которая также работала над адаптацией аниме «Ковбой Бибоп». В качестве создателей проекта выступили Мэтт Оуэнс («Люк Кейдж») и Стивен Маэда («Секретные материалы»).
Автор манги «Ван-Пис» Эйитиро Ода высоко оценил экранизацию Netflix. «Как и положено голливудской постановке, экшен и VFX великолепны, не говоря уже об игре актеров. Но прежде всего я хочу обратить внимание на то, насколько совершенен актерский состав „Соломенной шляпы“», — сказал он.