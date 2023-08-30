Гадж называет его «одним из самых красивых и успокаивающих эпизодов в вызывающем тревогу сериале». «Мне понравилась идея, что Маркус убегает от стресса, осваивает новые навыки и меняет взгляд на жизнь в городе, который славится тем, что в нем живут самые счастливые люди. Я попытался повторить эту поездку с тем же намерением. Просто отключился от всего и исследовал как можно больше, как это делал Маркус в сериале», — рассказывает блогер.