Фанат сериала «Медведь» вдохновился эпизодом про Копенгаген и отправился в отпуск в столицу Дании. Там он случайно столкнулся с актерами из той самой серии. На историю обратило внимание издание Complex.
Музыкант и подкастер Хамза Гадж рассказал в своем инстаграме* историю о своей поездке в Копенгаген. На путешествие его вдохновил эпизод шоу «Медведь», который происходит в этом городе. В нем один из поваров вымышленного ресторана отправляется в Данию, чтобы стать подопечным кондитера и научиться высокой кухне. К тому же авторы демонстрируют виды города и заметно меняют тон повествования.
Гадж называет его «одним из самых красивых и успокаивающих эпизодов в вызывающем тревогу сериале». «Мне понравилась идея, что Маркус убегает от стресса, осваивает новые навыки и меняет взгляд на жизнь в городе, который славится тем, что в нем живут самые счастливые люди. Я попытался повторить эту поездку с тем же намерением. Просто отключился от всего и исследовал как можно больше, как это делал Маркус в сериале», — рассказывает блогер.
«И вот в последний день поездки я совершенно случайно встретил персонажей именно этой серии. Мы очень мило пообщались и сделали селфи», — подписал серию фото Гадж. На последнем из них он стоит вместе с Айо Эдебири (играет роль повара Сидни) и Лайонелом Бойсом (исполняет роль кондитера Маркуса).
«Вряд ли в этом удачном совпадении есть какой‑то смысл, но встреча поставила прекрасную точку в моей поездке», — комментирует Гадж.
Эпизод в Копенгагене под названием «Honeydew» идет четвертым во втором сезоне, его режиссером выступил Рами Юссеф. По информации Variety, это единственная серия, над которой не работали ни шоураннер Крис Сторер, ни его соавтор Джоанна Кало. Юссеф — создатель и исполнительный продюсер собственного проекта «Рами» — работал над «Медведем» отдельно от всех. Сторер не разрешил ему посмотреть три предыдущих эпизода перед поездкой в Копенгаген для съемок.
«Он не дал мне увидеть ничего из того, что было снято [в первых трех сериях]. Так и сказал: «Нет, нет. Посмотришь, когда вернешься [из Дании], но сделай так, как считаешь нужным», — сказал Юссеф изданию.
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