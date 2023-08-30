«Команду против пыток» признали иностранным агентом

Правозащитную группу признают иностранным агентом уже в четвертый раз. В первый раз это случилось в январе 2015 года, когда организация называлась «Комитетом против пыток», решение Минюста привело к самоликвидации юрлица. Активисты продолжили работу как «Комитет по предотвращению пыток», но их вновь признали иноагентом в 2016-м, это юрлицо тоже было ликвидировано. В июне 2022 года их внесли в реестр вновь как переучрежденный «Комитет против пыток».