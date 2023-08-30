«Команду против пыток» признали иностранным агентом, рассказали в организации. Министерство юстиции прислало уведомление об этом в день ее 23-летия.
«Спасибо, Минюст! Подарок получили. <…> Мы продолжаем работу и будем обжаловать решение Минюста», — сообщили правозащитники. «Команда» появилась в реестре под номером 399 вместе с «Комитетом против пыток», бывшим проектом команды. «Комитет» был вынужден закрыться после признания иностранным агентом в июне 2022 года.
Руководитель «Команды против пыток» решил не шутить над внесением в список и назвал деятельность Минюста «отвратительной, вредной и античеловечной работой, которая отбрасывает нашу Родину на много лет назад», а его решение — позорным, недальновидным и стыдным.
«Наше государство продолжает идти по пути развала системы защиты прав человека, дискредитации правозащитного сообщества и поддержки действий государственных агентов, которые эти самые права человека и нарушают. Хочется спросить Минюст: „Вы что, поддерживаете пытки?“» — удивляется правозащитник.
Он напомнил, что за годы работы юристы добились осуждения 167 представителей силовых структур: «Каждый из этих приговоров — работа десятков юристов, бессонные ночи, тонны жалоб и обращений, месяцы жизни, проведенные в судах и на следственных действиях».
«Без таких правозащитных организаций, как наша, и многих других, где коллеги так же пашут, как кони, сутки напролет, не было бы того небольшого островка безопасности, где наши граждане еще могут рассчитывать на квалифицированную и бесплатную помощь, поддержку и лечение», — подчеркнул Бабинец. Кроме этого, он добавил, что «Команда против пыток» продолжит работу и будет обжаловать решение Минюста.
Правозащитную группу признают иностранным агентом уже в четвертый раз. В первый раз это случилось в январе 2015 года, когда организация называлась «Комитетом против пыток», решение Минюста привело к самоликвидации юрлица. Активисты продолжили работу как «Комитет по предотвращению пыток», но их вновь признали иноагентом в 2016-м, это юрлицо тоже было ликвидировано. В июне 2022 года их внесли в реестр вновь как переучрежденный «Комитет против пыток».