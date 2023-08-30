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Премьер Японии съел рыбу из Фукусимы, чтобы доказать ее безопасность. Там начался сброс воды с АЭС

Виктория Шанина
Сегодня в 13:23

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и еще несколько министров съели морепродукты, выловленные в префектуре Фукусима, где недавно начался сброс в океан воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Об этом министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура рассказал журналистам, пишет ТАСС.

Члены кабмина попробовали сашими из камбалы, морского окуня и осьминога, выловленных у берегов Фукусимы. По словам Нисимуры, «было очень вкусно».

Так японские власти хотели показать, что продукты из префектуры, где расположена АЭС, безопасны для употребления. Действительно ли рыба была выловлена в Фукусиме, мы не узнаем.

Кисида пообещал проследить, чтобы «предприятия рыбной отрасли не понесли никакого ущерба». А еще правительство посодействует увеличению потребления морепродуктов.

Япония планировала слить в океан воду с аварийной АЭС «Фукусима-1» еще с 2021 года. Уже тогда международное сообщество не оценило эту идею: против такой меры выступили, в частности, МИД Китая и власти Южной Кореи.

Японские власти сообщили, что воду очистят от радиоактивных элементов, в том числе трития, а в океан попадет только та жидкость, в которой содержание вредных веществ будет значительно ниже национальных и международных стандартов.

К сбросу первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды приступили 24 августа этого года. Спустя два дня занимающаяся этим энергетическая компания Tokyo Electric Power объявила, что в радиусе трех километров от места слива тритий не обнаружен. А управление рыболовства Японии не нашло следов вещества в рыбе, выловленной в пяти километрах от места сброса.

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