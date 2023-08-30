Премьер Японии съел рыбу из Фукусимы, чтобы доказать ее безопасность. Там начался сброс воды с АЭС

К сбросу первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды приступили 24 августа этого года. Спустя два дня занимающаяся этим энергетическая компания Tokyo Electric Power объявила, что в радиусе трех километров от места слива тритий не обнаружен. А управление рыболовства Японии не нашло следов вещества в рыбе, выловленной в пяти километрах от места сброса.