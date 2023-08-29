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В Геленджике начался крупный лесной пожар. Местных жителей призвали присоединиться к тушению

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:29

На Маркотхском хребте вблизи Геленджика начался крупный лесной пожар. Местные власти призвали жителей города присоединиться к тушению огня.

Они подчеркнули, что требуется помощь «только экипированных людей, желательно — имеющих опыт тушения пожара». Утром 30 августа на месте сбора волонтеров ждут людей, у которых есть ранцевые и лесные огнетушители.

За последние сутки в районе Геленджика произошли сразу три низовых лесных пожара. Их общая площадь составила 5 га. Спасателям удалось полностью ликвидировать только один из трех пожаров, в районе хутора Джанхот.

Еще один, произошедший днем в лесу по улице Родниковой, не получилось даже локализовать. Оба пожара начались с возгорания сухой травы. К тушению огня привлекли вертолет МЧС России.
Наконец, третий пожар затронул лес в районе горы Нексис. Его удалось локализовать на площади около 0,35 га к 18:40 по московскому времени.

Пожары продолжают тушить вручную даже ночью, в этом участвуют 169 человек. Ликвидации огня мешают порывы ветра до 30 метров в секунду.

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МЧС России
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