В Геленджике начался крупный лесной пожар. Местных жителей призвали присоединиться к тушению

Еще один, произошедший днем в лесу по улице Родниковой, не получилось даже локализовать. Оба пожара начались с возгорания сухой травы. К тушению огня привлекли вертолет МЧС России.

Наконец, третий пожар затронул лес в районе горы Нексис. Его удалось локализовать на площади около 0,35 га к 18:40 по московскому времени.