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Ники Минаж выпустила песню, которую можно послушать только в TikTok

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:34

Американская хип-хоп-исполнительница Ники Минаж выпустила сингл «Last Time I Saw You», который можно послушать только в соцсети TikTok. Об этом сообщил Hypebeast.

Минаж рассказала в соцсети X, что полная версия нового трека будет доступна пока только на китайской видеоплатформе. Тизеры композиции, впрочем, появлялись и в других соцсетях.

«Рада, что вам понравился текст. Ирония в том, что моя любимая частьвсей песни — это самый конец… те последние 30 секунд. Не могу дождаться, когда вы, ребята, услышите все целиком», — заявила певица.

В данный момент артистка работает над новым альбомом, его релиз запланирован на ноябрь. «Last Time I Saw You» войдет в него. Пластинка станет второй в карьере Минаж после выхода «Queen» в 2018 году.

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