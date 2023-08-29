В США журналистов ограбили во время съемок репортажа о вооруженных ограблениях

Съемочную группу телеканала Univision Chicago TV ограбила группа мужчин с пистолетами в американском городе Чикаго, пока журналисты снимали репортаж о вооруженных ограблениях. Об этом пишет местное издание Chicago Sun Times со ссылкой на полицию.
Репортер и оператор снимали сюжет в районе 5 утра 29 августа, когда трое мужчин в лыжных масках и с огнестрельным оружием вышли из двух автомобилей и направились к ним.
Нападавшие потребовали денег, а затем украли камеру, две сумки с оборудованием и рюкзак оператора. О травмах или ранениях полиция не сообщала.
Журналисты рассказывали о серии вооруженных ограблений по всему городу. В частности, об угоне автомобиля вечером 27 августа в том же квартале, где ограбили их самих.
Национальная ассоциация сотрудников и технических специалистов вещания запланировала совещание по безопасности членов профсоюза. Некоторые новостные агентства хотят, в частности, приставить охранников к некоторым сотрудникам.
Как отмечает Chicago Sun Times, это уже второе за месяц ограбление телевизионной съемочной группы. 8 августа в Чикаго напали на оператора ABC 7, который освещал пресс-конференцию.