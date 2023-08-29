TikTok запретил монетизацию мужчине, организовавшему акции сожжения Корана в Швеции

Видеоплатформа TikTok отключила функции монетизации в аккаунте Салвана Момики — организатора акций сожжения Корана в Швеции. Об этом сообщило Sveriges Radio.
Теперь мужчина не сможет получать доход от эфиров в соцсети. Ранее именно в TikTok Момика демонстрировал в прямом эфире, как сжигает священную для мусульман книгу.
По словам самого Момики, на трансляции своей акции ему удалось заработать до 3000 шведских крон (около 26 тыс. рублей). Мужчина заявил, что живет на эти деньги, поскольку не получает никакой помощи от социальных служб.
Салван Момика — иммигрант из Ирака. 28 июня он вырвал страницы из Корана и поджег его на площади Медборъярплатсен в Стокгольме. После этого он участвовал еще в нескольких подобных акциях.