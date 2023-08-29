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СМИ: Apple представит iPhone 15 в середине сентября

Виктория Шанина
Сегодня в 20:14

Технологический гигант Apple начал рассылать приглашения на свою новую презентацию. Она пройдет 12 сентября, пишет CNBC News.

Мероприятие, как и обычно, пройдет в штаб-квартире Apple в Купертино, штат Калифорния. По данным агентства, компания покажет новый iPhone 15.

Главным ожиданием от будущей презентации Apple стал зарядный порт USB Type-C. Новые iPhone, вероятнее всего, будут именно с таким разъемом, поскольку в октябре Евросоюз принял закон об обязательном переходе всех устройств на зарядные устройства с Type-C до 28 декабря 2024 года.

Ранее Bloomberg также писал, что на некоторых смартфонах рамки из нержавеющей стали заменят на титановые. А линейка Pro получит новый дизайн.

Предыдущая презентация Apple прошла в июне, в рамках конференции WWDC 2023. Тогда компания представила свою самую ожидаемую новинку — гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro.

Apple каждый год проводит по три презентации — в марте, июне и сентябре. На осеннем мероприятии компания традиционно показывает iPhone нового поколения.

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