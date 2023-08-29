СМИ: Apple представит iPhone 15 в середине сентября

Мероприятие, как и обычно, пройдет в штаб-квартире Apple в Купертино, штат Калифорния. По данным агентства, компания покажет новый iPhone 15.
Главным ожиданием от будущей презентации Apple стал зарядный порт USB Type-C. Новые iPhone, вероятнее всего, будут именно с таким разъемом, поскольку в октябре Евросоюз принял закон об обязательном переходе всех устройств на зарядные устройства с Type-C до 28 декабря 2024 года.
Ранее Bloomberg также писал, что на некоторых смартфонах рамки из нержавеющей стали заменят на титановые. А линейка Pro получит новый дизайн.
Предыдущая презентация Apple прошла в июне, в рамках конференции WWDC 2023. Тогда компания представила свою самую ожидаемую новинку — гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro.
Apple каждый год проводит по три презентации — в марте, июне и сентябре. На осеннем мероприятии компания традиционно показывает iPhone нового поколения.