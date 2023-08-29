СМИ: Apple представит iPhone 15 в середине сентября

Главным ожиданием от будущей презентации Apple стал зарядный порт USB Type-C. Новые iPhone, вероятнее всего, будут именно с таким разъемом, поскольку в октябре Евросоюз принял закон об обязательном переходе всех устройств на зарядные устройства с Type-C до 28 декабря 2024 года.