Финляндия возобновляет прием заявлений в России на визы

С 1 сентября посольство Финляндии в Москве начнет рассматривать заявления на выдачу виз россиянам. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа страны.
Подать заявление можно будет через визовые центры VFS Global в Петербурге и на северо-западе России. Такая опция будет доступна пять дней в неделю — с понедельника по пятницу.
Кроме того, с начала сентября в финское посольство в Москве можно будет обращаться по всем вопросам, касающимся вида на жительство. Заявки будут приниматься три дня в неделю (понедельник, вторник и среду).
МИД уточняет, что на подачу заявления необходимо записываться заранее, поскольку сотрудников в посольстве стало значительно меньше.
Посольства Финляндии в России и расположенные в стране визовые центры перестали принимать заявления на визы и ВНЖ 1 августа. Незадолго до этого страна ввела новые ограничения на въезд в страну россиян. В частности, им запретили транзит через Финляндию в страны Шенгенской зоны и обязали предоставлять на границе веские причины для деловой поездки.
Ранее вопросами виз и ВНЖ занималось Генконсульство Финляндии в Петербурге. Однако в июне Россия выслала девять его сотрудников, а в июле и вовсе отозвала согласие на деятельность генерального консульства.