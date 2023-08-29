Финляндия возобновляет прием заявлений в России на визы

Посольства Финляндии в России и расположенные в стране визовые центры перестали принимать заявления на визы и ВНЖ 1 августа. Незадолго до этого страна ввела новые ограничения на въезд в страну россиян. В частности, им запретили транзит через Финляндию в страны Шенгенской зоны и обязали предоставлять на границе веские причины для деловой поездки.