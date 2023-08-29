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Финляндия возобновляет прием заявлений в России на визы

Виктория Шанина
Сегодня в 18:08

С 1 сентября посольство Финляндии в Москве начнет рассматривать заявления на выдачу виз россиянам. Об этом сообщается на официальном сайте МИДа страны.

Подать заявление можно будет через визовые центры VFS Global в Петербурге и на северо-западе России. Такая опция будет доступна пять дней в неделю — с понедельника по пятницу.

Кроме того, с начала сентября в финское посольство в Москве можно будет обращаться по всем вопросам, касающимся вида на жительство. Заявки будут приниматься три дня в неделю (понедельник, вторник и среду).

МИД уточняет, что на подачу заявления необходимо записываться заранее, поскольку сотрудников в посольстве стало значительно меньше.

Посольства Финляндии в России и расположенные в стране визовые центры перестали принимать заявления на визы и ВНЖ 1 августа. Незадолго до этого страна ввела новые ограничения на въезд в страну россиян. В частности, им запретили транзит через Финляндию в страны Шенгенской зоны и обязали предоставлять на границе веские причины для деловой поездки.

Ранее вопросами виз и ВНЖ занималось Генконсульство Финляндии в Петербурге. Однако в июне Россия выслала девять его сотрудников, а в июле и вовсе отозвала согласие на деятельность генерального консульства.

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