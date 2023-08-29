В Москве пройдет спецпоказ фильма Вернера Херцога и презентация его автобиографии

«До 1828 года в городе N Каспар Хаузер, двадцати лет, жил в пещере, прикованный к полу цепями. Со времени своего рождения он ни с кем не общался, не умел ни говорить, ни читать, ни писать, а видел только одного человека, который время от времени приносил ему еду. В один прекрасный день этот человек вытащил его на своей спине наружу, научил ходить, а потом оставил посреди города с запиской», — говорится в синопсисе картины.