В Москве пройдет спецпоказ фильма Вернера Херцога и презентация его автобиографии

Третьяковская галерея и издательство Individuum проведут спецпоказ фильма Вернера Херцога «Каждый за себя, а Бог против всех». Об этом «Афише Daily» рассказали в издательстве.
Показ пройдет 30 августа в Инженерном корпусе Третьяковки в Лаврушинском переулке и будет приурочен к выпуску автобиографии режиссера. Фильм и книгу обсудит со зрителями Виктор Зацепин, редактор русского перевода мемуаров Херцога.
«Каждый за себя, а Бог против всех» — фильм-биография Каспара Хаузера, реального подростка, неизвестно откуда появившегося в Нюрнберге в 1828 году и через пять лет убитого при невыясненных обстоятельствах.
«До 1828 года в городе N Каспар Хаузер, двадцати лет, жил в пещере, прикованный к полу цепями. Со времени своего рождения он ни с кем не общался, не умел ни говорить, ни читать, ни писать, а видел только одного человека, который время от времени приносил ему еду. В один прекрасный день этот человек вытащил его на своей спине наружу, научил ходить, а потом оставил посреди города с запиской», — говорится в синопсисе картины.
В 1975 году «Каждый за себя, а Бог против всех» получил Гран-при Каннского кинофестиваля.