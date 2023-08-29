Прокуратура Берлина прекратила расследование дела о принуждении к сексу против Линдеманна

Волна обвинений в адрес Линдеманна началась с выступления его фанатки из Ирландии. После концерта она выпила с музыкантом текилу, он предложил ей секс и получил отказ, но после этого девушка потеряла память. На следующий день она столкнулась с диареей и тошнотой, и похожие симптомы, по ее словам, были еще у нескольких ее знакомых с того вечера.