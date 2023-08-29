Прокуратура Берлина прекратила расследование дела о принуждении к сексу против Линдеманна

Берлинская прокуратура закрыла дело о сексуализированном насилии, возбужденное в отношении солиста Rammstein Тилля Линдеманна, пишет издание Berliner Zeitung.
По словам адвокатов музыканта, в суд не поступило ни одной жалобы от женщин, считающих себя жертвами насилия. Прокуратура начала расследование в отношении немецкого рок-музыканта на основании материалов газеты Der Spiegel, в которых несколько девушек на условиях анонимности рассказали о вечеринках после концертов Rammstein, отборе девушек для них и о том, как в их напитки могли подмешивать усыпляющие вещества.
Волна обвинений в адрес Линдеманна началась с выступления его фанатки из Ирландии. После концерта она выпила с музыкантом текилу, он предложил ей секс и получил отказ, но после этого девушка потеряла память. На следующий день она столкнулась с диареей и тошнотой, и похожие симптомы, по ее словам, были еще у нескольких ее знакомых с того вечера.
Еще две участницы таких афтепати рассказали о болезненном сексе и насилии со стороны лидера Rammstein. Также одна девушка после вечеринки очнулась в постели с ним, и тот пытался заняться с ней сексом. Другая девушка пожаловалась на побои и принуждение к сексу со стороны музыканта.
Строчки о том, как герой подсыпает девушке снотворное, а затем совокупляется с ней в бессознательном состоянии, также нашли в книге стихов Линдеманна. Издательство отказалось сотрудничать с музыкантом.
Тилль Линдеманн все это время настаивал на собственной невиновности. В своих соцсетях он поблагодарил фанатов, непредвзято дождавшихся окончания расследования.