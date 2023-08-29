«Думаю, там что‑то есть»: результаты крупнейшей за 50 лет экспедиции по поиску лох-несского чудовища

В Шотландии завершилась крупнейшая за полвека экспедиция по поиску легендарного чудовища в озере Лох-Несс. О его результатах пишет Би-би-си со ссылкой на участников похода.
На береговой линии озера собралось около 200 добровольцев. Люди приезжали на экспедицию из Испании, Франции, Германии, Финляндии и других стран. А наблюдали за ними журналисты в том числе из Японии, Австралии и США.
Исследователи вооружились дронами с инфракрасными камерами и гидроакустическими зондами. И, несмотря на ужасную погоду, внимательно следили за любыми изменениями в районе Лох-Несса.
Члены экспедиции, которые выслеживали загадочные события с лодок, услышали четыре необычных звука. Но записать их на диктофон не удалось: устройство было выключено, а поняли они это слишком поздно.
Это все итоги экспедиции. Ничего значительного добровольцы не обнаружили, но они все равно довольны своим участием в этой авантюре. Глава Лох-Несского центра Пол Никсон, например, считает мероприятие чем‑то более значимым, нежели просто рекламным трюком.
«Мы все вроде как объединились. Это было фантастически. Я считаю, что в глубинах Лох-Несса скрывается нечто крупное. Я уже и не знаю, монстр ли это. Но я думаю, там что‑то есть», — сказал Пол Никсон.
Экспедиция на озеро Лох-Несс проходила 26 и 27 августа. Организаторы сразу заявили, что поиски чудовища будут самыми крупными с 1972 года — тогда якобы живущего в водоеме монстра пыталось найти Бюро расследований озера Лох-Несс.
Лох-несское чудовище, или Несси, — персонаж шотландского фольклора. Первые упоминания о монстре, якобы живущем в озере Лох-Несс, появились в жизнеописании святого Колумбы примерно в 700 году.
Различные люди утверждали, что видели неведомое животное в водах Лох-Несса во второй половине XIX и в начале XX века. В 1933 году в СМИ появилась первая фотография предполагаемого существа. Годом позднее Несси засняли на видео.
Исследователи неоднократно пытались обнаружить таинственное чудовище. Некоторым из них даже, по их словам, удалось запечатлеть животное. Однако ни одно из доказательств наука не считает достаточным, чтобы признать существование Несси.