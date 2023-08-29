В Приморье ищут медведя с бидоном на голове

В пресс-службе нацпарка говорят, что, так как хищник был зафиксирован на территории населенного пункта, в соответствии с российским законодательством вопрос находится в компетенции органов внутренних дел, которые по необходимости привлекают к работе специалистов министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.