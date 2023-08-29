В Приморье ищут медведя с бидоном на голове

Охотнадзор и специалисты национального парка «Земля леопарда» в Приморье ищут бурого медведя с бидоном на голове, сообщает РИА «Новости». Животное удалось заметить и заснять жителям села Барабаш.
В соцсетях местные жители пишут, что зверь бродит по окрестностям с прошлой недели. Его голова застряла в емкости, похожей на бидон. На нескольких роликах видно, как он бежит вдоль дороги, трясет головой и пытается снять его с морды.
В пресс-службе нацпарка говорят, что, так как хищник был зафиксирован на территории населенного пункта, в соответствии с российским законодательством вопрос находится в компетенции органов внутренних дел, которые по необходимости привлекают к работе специалистов министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края.
«Конкретно в этой ситуации в связи с близостью национального парка „Земля леопарда“ к селу Барабаш сотрудники отдела науки нашего учреждения по запросу коллег из министерства оказывают поддержку в поиске и изъятии медведя», — рассказала заместитель директора по экопросвещению и международному сотрудничеству ФГБУ «Земля леопарда» Мария Окулова в комментарии VL.ru.