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Боб Белчер и Маршалл Эриксен: в сети выбирают лучшего экранного мужа

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:50

Пользователь Reddit под ником u/iamharoldshipman решил узнать, кого в сети считают лучшим экранным мужем. Собрали самые залайканные ответы.

«Он всегда рядом со своей женой, несмотря ни на что», — пишут про Джеффа Садеки из «Шершней». «На него можно положиться как на голос разума в хаосе», — добавляют про Хэнка Хилла из «Царя горы».

Гомес Аддамс

«Семейка Аддамс», 1991

«Брачные психотерапевты постоянно приводят их [Гомеса и Мартишу] в пример за то, как они сексуальны, независимы и как поддерживают друг друга» — u/MarsReject.

«Мужчина моей мечты сегодня, завтра и вчера. Выходи за меня, Гомес! Выходи за меня сейчас же!» — u/HeartFullOfHappy.

«Подытожу вышесказанное своей любимой цитатой: „Я люблю ее не за то, что она танцевала с моими ангелами, а за то, что звук ее имени мог заставить замолчать моих демонов“» — u/Dunkelz.

Сайрус Роуз

«Сплетница», 2007–2012

«Он такой хороший человек, что мне всегда будет непонятно, почему его сын оказался таким» — u/Early_Entertainer11.

«Тот момент, когда Блэр захотела, чтобы он тоже повел ее к алтарю, потому что „одного отца недостаточно“» — u/shyinwonderland.

Роуз трогательно успокаивает Блэр после того, как она призналась в любви Чаку

Боб Белчер

«Закусочная Боба», 2011-2022

«Лучший муж и лучшая пара. Они настоящие, любящие друг друга со всеми своими недостатками, поддерживающие друг друга. Именно так выглядит счастливый брак», — u/LoveWineNotTheLabel.

«Он любит Линду такой, какая она есть, и не пытается ее изменить», — u/buzzfeed_sucks.

«Мне очень понравился эпизод, где он бреет ноги вместе с Тиной, просто чтобы она почувствовала поддержку», — u/timecapsulebuttbutt_.

Бен Уайатт

«Парки и зоны отдыха», 2009-2015

«Я снова смотрю этот сериал и с каждым разом люблю Бена все больше и больше» — u/sioopauuu.

«Когда он ударил того парня, который назвал Лесли сукой, просто на рефлексе — это был мой любимый момент в сериале. Даже если это был ужасный удар» — u/cdg2m4nrsvp.

«На самом деле шоу начинается только после появления Бена», — u/sunshinecygnet.

Джефф Садеки

«Шершни», 2021-настоящее время

«Когда шоу началось, Джефф мне не нравился. Но ух ты, он предан до глубины души» — u/pralineislife.

«Он всегда рядом со своей женой, несмотря ни на что. Нам всем нужен такой Джефф» — u/pralineislife.

Джейк Перальта

«Бруклин 9-9», 2013–2021

«Он читал „Гарри Поттера“, потому что Эмми его любила, а потом в разговоре с ней делал отсылки к книгам» — u/TheDustOfMen.

«Когда Джейк понял, что хочет жениться на Эмми, после того как она расстроилась из‑за опечатки в кроссворде NYT, это был самый милый момент в жизни» — u/jamjamjelly5.

Маршалл Эриксен

«Как я встретил вашу маму», 2005–2014

«Я бы вышла за Маршалла в любой день своей жизни» — u/fuckdiet.

«Я смотрела сериал после тяжелых сердечных переживаний, чтобы напомнить себе, что в мире есть хорошие мужчины. Даже если я видела их только в сериале» — u/durhamdumbbells.

Хэнк Хилл

«Царь горы», 1997 — 2010

«Он преданный муж и отец, который при этом любит свою работу. Обычно на него можно положиться как на голос разума в том хаосе, который периодически возникает вокруг него» — Interesting_Chart30.

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