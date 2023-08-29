Боб Белчер и Маршалл Эриксен: в сети выбирают лучшего экранного мужа

Пользователь Reddit под ником u/iamharoldshipman решил узнать, кого в сети считают лучшим экранным мужем. Собрали самые залайканные ответы.
«Он всегда рядом со своей женой, несмотря ни на что», — пишут про Джеффа Садеки из «Шершней». «На него можно положиться как на голос разума в хаосе», — добавляют про Хэнка Хилла из «Царя горы».
Гомес Аддамс
«Семейка Аддамс», 1991
«Брачные психотерапевты постоянно приводят их [Гомеса и Мартишу] в пример за то, как они сексуальны, независимы и как поддерживают друг друга» — u/MarsReject.
«Мужчина моей мечты сегодня, завтра и вчера. Выходи за меня, Гомес! Выходи за меня сейчас же!» — u/HeartFullOfHappy.
«Подытожу вышесказанное своей любимой цитатой: „Я люблю ее не за то, что она танцевала с моими ангелами, а за то, что звук ее имени мог заставить замолчать моих демонов“» — u/Dunkelz.
Сайрус Роуз
«Сплетница», 2007–2012
«Он такой хороший человек, что мне всегда будет непонятно, почему его сын оказался таким» — u/Early_Entertainer11.
«Тот момент, когда Блэр захотела, чтобы он тоже повел ее к алтарю, потому что „одного отца недостаточно“» — u/shyinwonderland.
Боб Белчер
«Закусочная Боба», 2011-2022
«Лучший муж и лучшая пара. Они настоящие, любящие друг друга со всеми своими недостатками, поддерживающие друг друга. Именно так выглядит счастливый брак», — u/LoveWineNotTheLabel.
«Мне очень понравился эпизод, где он бреет ноги вместе с Тиной, просто чтобы она почувствовала поддержку», — u/timecapsulebuttbutt_.
Бен Уайатт
«Парки и зоны отдыха», 2009-2015
«Когда он ударил того парня, который назвал Лесли сукой, просто на рефлексе — это был мой любимый момент в сериале. Даже если это был ужасный удар» — u/cdg2m4nrsvp.
Джефф Садеки
«Шершни», 2021-настоящее время
Джейк Перальта
«Бруклин 9-9», 2013–2021
«Он читал „Гарри Поттера“, потому что Эмми его любила, а потом в разговоре с ней делал отсылки к книгам» — u/TheDustOfMen.
«Когда Джейк понял, что хочет жениться на Эмми, после того как она расстроилась из‑за опечатки в кроссворде NYT, это был самый милый момент в жизни» — u/jamjamjelly5.
Маршалл Эриксен
«Как я встретил вашу маму», 2005–2014
«Я смотрела сериал после тяжелых сердечных переживаний, чтобы напомнить себе, что в мире есть хорошие мужчины. Даже если я видела их только в сериале» — u/durhamdumbbells.
Хэнк Хилл
«Царь горы», 1997 — 2010
«Он преданный муж и отец, который при этом любит свою работу. Обычно на него можно положиться как на голос разума в том хаосе, который периодически возникает вокруг него» — Interesting_Chart30.