Реклама
Новости

В Красноярске задержали школьника по подозрению в подготовке теракта

Семён Гудошников
Сегодня в 12:02

Красноярские полицейские задержали местного 16-летнего школьника одной из гимназий по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Собеседник агентства сказал, что подросток планировал устроить взрыв на рынке в Кировском районе. Он был задержан у одного из кафе при покупке компонентов для самодельного взрывного устройства, добавил источник ТАСС.

По его словам, при обыске у школьника нашли химические вещества и дымовые шашки. Он арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.

NGS24 со ссылкой на собственный источник пишет, что девятиклассник решил сам забрать бомбу, а детали заказал в интернете. Его задержали в кафе «Победа», куда он пришел за этими деталями. По статье 205.3 УК, по которой школьник проходит, назначается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»