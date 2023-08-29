В Красноярске задержали школьника по подозрению в подготовке теракта

NGS24 со ссылкой на собственный источник пишет, что девятиклассник решил сам забрать бомбу, а детали заказал в интернете. Его задержали в кафе «Победа», куда он пришел за этими деталями. По статье 205.3 УК, по которой школьник проходит, назначается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.