В Красноярске задержали школьника по подозрению в подготовке теракта

Красноярские полицейские задержали местного 16-летнего школьника одной из гимназий по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Собеседник агентства сказал, что подросток планировал устроить взрыв на рынке в Кировском районе. Он был задержан у одного из кафе при покупке компонентов для самодельного взрывного устройства, добавил источник ТАСС.
По его словам, при обыске у школьника нашли химические вещества и дымовые шашки. Он арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.
NGS24 со ссылкой на собственный источник пишет, что девятиклассник решил сам забрать бомбу, а детали заказал в интернете. Его задержали в кафе «Победа», куда он пришел за этими деталями. По статье 205.3 УК, по которой школьник проходит, назначается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.