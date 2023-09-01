Вместо неразлагаемых отходов будут растения: как выглядит экологичная туалетная бумага для туристов

Израильская студентка факультета промышленного дизайна Авия Ревиви во время пеших прогулок по пустыне обратила внимание на насущную сложность, неизбежно связанную с туристами и их обычными физиологическими процессами. «Бывали дни, когда я не встречала других путешественников, но натыкалась на туалетную бумагу, — рассказала она. — Именно тогда я поняла, что хочу решить эту проблему».
И тогда Ревиви разработала O-SOW — биоразлагаемую туалетную бумагу, которая изготавливает из апельсина (из‑за его эластичности), алоэ вера (из‑за мягкости) и семян растений — чтобы люди могли «удобрять землю, а не оставлять после себя отходы жизнедеятельности человека».
«Их едят животные, они разлагается в земле и даже на тротуаре на улице», — говорит студентка об апельсиновых дольках. По ее словам, цитрусовые, взаимодействуя с кишечной палочкой, будут быстро растворяться в природе — за три-пять дней.
При использовании O-SOW будет производиться естественный посев — в бумагу вплетены разные семена растений, определенную пачку можно выбрать, исходя из привычной растительности в регионе, куда направляется путешественник.
Листы бумаги упакованы в чехол из остатков парашютной ткани: он нужен для сохранения влажности и предотвращения высыхания.