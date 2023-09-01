Вместо неразлагаемых отходов будут растения: как выглядит экологичная туалетная бумага для туристов

Израильская студентка факультета промышленного дизайна Авия Ревиви во время пеших прогулок по пустыне обратила внимание на насущную сложность, неизбежно связанную с туристами и их обычными физиологическими процессами. «Бывали дни, когда я не встречала других путешественников, но натыкалась на туалетную бумагу, — рассказала она. — Именно тогда я поняла, что хочу решить эту проблему».