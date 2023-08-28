В Петербурге арестовали мужчину, пытавшегося поджечь пункт отбора контрактников

Ленинский районный суд Петербурга заключил под стражу Ивана Семенова, бросившего две бутылки с зажигательной смесью в здание, где проводят отбор на военную службу по контракту. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.
Следствие полагает, что 26 августа Семенов попытался поджечь пункт отбора контрактников в Подъездном переулке. Преступление мужчина совершил днем в сговоре с неустановленными лицами, считают правоохранители.
Он, как считает следствие, «поджег смеси в бутылках и бросил их в окно», но «не смог довести свой преступный умысел до конца», поскольку был задержан на месте преступления.
28 августа Семенову предъявили обвинение по ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ о попытке совершения террористического акта по предварительному сговору. Ему избрали меру пресечения в виде ареста вплоть до 25 октября.