В Бразилии безоружный мужчина отразил атаку ягуара во время похода

«Я кринул ребятам, что ягуар нападет на меня, и когда они подняли глаза, самка уже была рядом. Я схватил ее за ногу, спрятавшись за ствол дерева, и продолжал держать. По глупости я попытался убежать, она атаковала снова, и вот тогда она добралась до меня», — рассказал о случившемся Мориман.