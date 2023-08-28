В Бразилии безоружный мужчина отразил атаку ягуара во время похода

В Бразилии мужчина по имени Эривальдо Мориман сумел защитить своих племянников от нападения ягуара, которое произошло во время туристического похода. Об этом сообщил Daily Mail.
Эривальдо отвлек внимание дикого животного от племянников 15 и 18 лет на себя и сразился с ним, несмотря на отсутствие какого‑либо оружия. Мужчина спас жизни подростков, но сам получил тяжелые травмы головы и лица.
Ягуар вонзил свои клыки в голову безоружного Моримана, вступившего в противостояние со зверем. Позднее мужчину госпитализировали, ему потребовалось наложить 150 швов на раны.
То, что Эривальдо удалось не только выжить, но и голыми руками отразить атаку ягуара, в Бразилии называют везением. Животное обладает очень мощными челюстями, способными прокусить череп крокодила или пацирь черепахи.
«Я кринул ребятам, что ягуар нападет на меня, и когда они подняли глаза, самка уже была рядом. Я схватил ее за ногу, спрятавшись за ствол дерева, и продолжал держать. По глупости я попытался убежать, она атаковала снова, и вот тогда она добралась до меня», — рассказал о случившемся Мориман.
После того, как хищница отступила, племянникам Эривальдо и ему самому пришлось почти два часа плыть на лодке, чтобы оказаться на частной взлетно-посадочной полосы. Там по счастливой случайности оказался врач.
Медик оказал Мориману первую помощь, после чего израненного мужчину доставили в региональную больницу Альберта Сабина в Альта-Флоресте. Путь туда занял еще более трех часов.
Несмотря на серьезные раны, Эривальдо выписали из больницы уже на следующий день после госпитализации.