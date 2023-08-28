В школах Франции с 1 сентября запретят носить абайи — длинные традиционные арабские платья, которые носят многие мусульманки. Об этом заявил в эфире телеканала TF1 министр образования страны Габриэль Атталь.
По мнению Атталя, французские школы «постоянно сталкиваются с испытаниями, и в последние месяцы нарушение принципов секуляризма сильно выросло, в частности из‑за того, что учащиеся носят религиозную одежду, такую как абайя и камиз».
Чиновник отметил, что «школы в республике основываются на очент важных ценностях и принципах», один из которых — светский характер образования. Именно его планируют защищать с помощью запрета на абайи.
«Для меня принципы секуляризма применительно к школе абсолютно ясны: вы входите в класс и не можете определить религиозную принадлежность учеников при взгляде на них», — пояснил Атталь.
Министр считает, что запрет на абайи позволит девушкам «эмансипироваться посредством школы». С его позицией согласились в правоцентристской партии «Республиканцы». Однако в стране не все поддержали Атталя.
Во Французском совете мусульманской веры (CFCM) заявили, что абайя — это не исламский религиозный символ. А глава левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон отметил, что ему «грустно видеть, как в школу возвращается политическая поляризация з-за новой абсурдной и абсолютно искусственной религиозной войны по поводу женской одежды».