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Индийский луноход прислал свои первые снимки поверхности Луны

Семён Гудошников
Вчера в 22:29

Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала первые снимки поверхности Луны, полученные луноходом «Прагъян» миссии «Чандраян-3».

Но фотографиях виден кратер диаметром четыре метра, а также следы колес ровера на реголите (поверхностном слое сыпучего лунного грунта). Снимки получены 27 августа навигационными камерами, расположенными в передней части лунохода.

© twitter.com/isro
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© twitter.com/isro
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Аппарат также измерил колебания температуры реголита от поверхности до глубины в восемь сантиметров. Зарегистрированная температура оказалась гораздо выше, чем ожидалось.

«Мы полагали, что температура вблизи поверхности в месте высадки составляет 20-30 градусов Цельсия, но на самом деле она гораздо выше — 70 градусов», — отметили ISRO.

В течение суток температура поверхности Луны сильно меняется. Ближе к ночи она может опускаться ниже минус 100 градусов Цельсия, а к полудни подниматься до плюс 100.

Посадочный модуль «Викрам» индийской автоматической лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны 23 августа. Индия стала четвертой страной, которая успешно посадила аппарат на Луну (после СССР, США и Китая), и первой, чей аппарат сел в районе южного полюса Луны — именно этот регион миссия и будет исследовать.

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