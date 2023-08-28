Индийский луноход прислал свои первые снимки поверхности Луны

Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала первые снимки поверхности Луны, полученные луноходом «Прагъян» миссии «Чандраян-3».
Но фотографиях виден кратер диаметром четыре метра, а также следы колес ровера на реголите (поверхностном слое сыпучего лунного грунта). Снимки получены 27 августа навигационными камерами, расположенными в передней части лунохода.
Аппарат также измерил колебания температуры реголита от поверхности до глубины в восемь сантиметров. Зарегистрированная температура оказалась гораздо выше, чем ожидалось.
«Мы полагали, что температура вблизи поверхности в месте высадки составляет 20-30 градусов Цельсия, но на самом деле она гораздо выше — 70 градусов», — отметили ISRO.
В течение суток температура поверхности Луны сильно меняется. Ближе к ночи она может опускаться ниже минус 100 градусов Цельсия, а к полудни подниматься до плюс 100.
Посадочный модуль «Викрам» индийской автоматической лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны 23 августа. Индия стала четвертой страной, которая успешно посадила аппарат на Луну (после СССР, США и Китая), и первой, чей аппарат сел в районе южного полюса Луны — именно этот регион миссия и будет исследовать.