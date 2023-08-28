Индийский луноход прислал свои первые снимки поверхности Луны

Посадочный модуль «Викрам» индийской автоматической лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны 23 августа. Индия стала четвертой страной, которая успешно посадила аппарат на Луну (после СССР, США и Китая), и первой, чей аппарат сел в районе южного полюса Луны — именно этот регион миссия и будет исследовать.