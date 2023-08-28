66-летняя британка стала старейшим батл-рэпером в мире

Когда женщине, работавшей учительницей в школе для детей с особыми потребностями, исполнилось 60 лет, она пообещала себе попробовать 60 новых для нее вещей. Одной из них стало участие в рэп-батлах одной из крупнейших лиг Великобритании Don’t Flop.