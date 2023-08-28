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66-летняя британка стала старейшим батл-рэпером в мире

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:41

66-летняя британка Джой Франс стала старейшим батл-рэпером в мире. Свою карьеру в музыке она начала уже на пенсии. Об этом рассказала The Guardian.

Когда женщине, работавшей учительницей в школе для детей с особыми потребностями, исполнилось 60 лет, она пообещала себе попробовать 60 новых для нее вещей. Одной из них стало участие в рэп-батлах одной из крупнейших лиг Великобритании Don’t Flop.

По словам Франс, этот опыт позволил ей стать полной противоположностью тому, кем она была. Застенчивая в юности женщина дебютировала как рэп-артистка в 2018 году в клубе в Ковентри — и вскоре стала звездой рэп-сцены.

Перед своим первым поединком Франс связалась со своим противником и потребовала, чтобы тот не смягчал свои шутки из‑за ее возраста и неопытности. «Сделай то, что сделал бы с любым другим участником», — заявила она.

Франс рассказала, что охранник не сразу пустил ее в клуб, решив, что женщина ошиблась адресом. «Там будет много ругани», — предупредил ее мужчина. «Да, ругаться буду я», — парировала рэперша.

«Это очень гостеприимная сцена, прекрасный мир преимущественно молодых людей, которые поддерживают друг друга», — поделилась своими впечатлениями от рэп-комьюнити Франс.

Она отметила, что шутки рэперов кажутся ей бодрящими и вовсе не заставляют ее поежиться. По словам женщины, ей нравится разнообразие людей в рэп-мире. Франс даже удалось завести нескольких друзей в ходе батлов.

Франс призналась, что идею научиться читать рэп ей подали подростки, которые зашли к ней на работу — в универмаг, где реализуются креативные проекты. На его территории женщина проводила различные творческие мероприятия: открытые микрофоны, воркшопы, мастер-классы и концерты.

Один из посетителей прочитал Франс написанное им стихотворение, в ответ на что бывшая учительница прочитала свое. «Да это рэп. Вам нужно выступить в рэп-батле!» — сказал мальчишка.

Так в списке 60 вещей, которые нужно попробовать Франс, появился рэп. Также в рамках эксперимента женщина учила фразы на латыни, ходила на рыбалку и держала в руках сову.

По словам Франс, в течение многих лет она «удерживала себя от того, чтобы делать, что хочется». «Теперь это в прошлом», — с уверенностью утверждает старейшая батл-рэперша.

Она уже стала главным героем документального фильма «Joy Uncensored» («Джой без цензуры» или «Радость без цензуры»), его сняла компания Nothern Heart.

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