Фонд «Подари жизнь» проведет ежегодную акцию к 1 сентября «Начнем с главного»

Фонд «Подари жизнь» запускает благотворительную акцию к 1 сентября «Начнем с главного». Об этом «Афише Daily» рассказали представители фонда.
В рамках акции волонтеры проведут встречи со школьниками, чтобы поговорить на тему благотворительности, ответить на вопросы о работе фонда и рассказать, как можно помочь их ровесникам, которые сражаются с опасными болезнями. Учеников также научат самим устраивать благотворительные мероприятия.
«Мы уверены, что говорить о благотворительности стоит уже со школьниками. Сочувствие и сострадание к тем, кто попал в сложную ситуацию и кому нужна помощь, — те качества, которым можно научиться, в том числе во время уроков доброты, которые проводят волонтеры фонда „Подари жизнь“», — отметили организаторы.
Вместе с уроками доброты в фонде призывают ограничиться на 1 сентября одним букетом от класса, а сэкономленные деньги передать на благотворительность. Оставить заявку на участие в акции можно на сайте проекта.
За шесть лет в рамках акции «Начнем с главного» удалось собрать более 5,5 млн рублей для подопечных фонда «Подари жизнь». Аналогичную акцию — «Дети вместо цветов» — ежегодно проводят детский хоспис «Дом с маяком» и фонд «Вера».