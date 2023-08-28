Фонд «Подари жизнь» проведет ежегодную акцию к 1 сентября «Начнем с главного»

«Мы уверены, что говорить о благотворительности стоит уже со школьниками. Сочувствие и сострадание к тем, кто попал в сложную ситуацию и кому нужна помощь, — те качества, которым можно научиться, в том числе во время уроков доброты, которые проводят волонтеры фонда „Подари жизнь“», — отметили организаторы.