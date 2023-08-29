Унижение для женщины или спокойствие для мужчины? Что в сети думают про ДНК-тесты в роддомах

Большинство девушек, попавших в ролик, отвечает отрицательно, некоторые из них аргументируют свой ответ: «нет, потому что это должно быть все на доверии», «нет доверия — нет отношений», а кто‑то напоминает, насколько это дорогостоящая процедура. При этом практически все мужчины соглашаются с потенциальным тестом и считают, что в «этом нет ничего плохого». В твиттер-аккаунте «Двач» нарезка видео появилась с подписью «Почему так?». В ретвитах и реплаях разразился спор.