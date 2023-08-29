Унижение для женщины или спокойствие для мужчины? Что в сети думают про ДНК-тесты в роддомах

В твиттере обсуждают, насколько оправданным могло бы считаться введение обязательного ДНК-теста при рождении ребенка. Поводом стало видео, на котором корреспондентка якобы спрашивает случайных прохожих, согласились ли бы они на такую процедуру.
Большинство девушек, попавших в ролик, отвечает отрицательно, некоторые из них аргументируют свой ответ: «нет, потому что это должно быть все на доверии», «нет доверия — нет отношений», а кто‑то напоминает, насколько это дорогостоящая процедура. При этом практически все мужчины соглашаются с потенциальным тестом и считают, что в «этом нет ничего плохого». В твиттер-аккаунте «Двач» нарезка видео появилась с подписью «Почему так?». В ретвитах и реплаях разразился спор.
Пользовательницы соцсети объясняют, что требование мужчины сделать ДНК-тест может расцениваться как недоверие с его стороны. «Женщины не хотят сдавать тест, потому что это унизительно — пытаться доказать что‑то партнеру, который уверен, что ты ему изменила», — пишет @raisu_desu. «Я согласилась бы и сделала тест. Но после теста сразу подала бы на развод. Нет доверия — нет отношений, это совершенно справедливо», — добавляет @annaeppy4.
Мужчины в комментариях утверждают, что «женщина на фундаментальном уровне не способна понять (иррациональный) страх мужика, что это не его ребенок» и что без теста они не могут на сто процентов быть уверенными в точном ответе.
Некоторые пользователи считают, что практика установления отцовства может быть полезна в случаях, когда родитель не планирует принимать участие в воспитании ребенка. Кроме того, сторонники обязательного ДНК-теста обращают внимание на то, что он исключит риск подмены малыша или того, что его перепутают с другим новорожденным.