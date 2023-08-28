Bayer утверждает, что нашла лекарство против симптомов болезни Паркинсона

По данным Parkinson’s Foundation, в мире от этого заболевания страдает более 10 млн человек. Лекарства от болезни Паркинсона не существует. Однако в последнее время целый ряд исследовательских проектов по всему миру сосредоточился на подходе к пересадке модифицированных клеток для восстановления дофаминпродуцирующей области мозга.