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Bayer утверждает, что нашла лекарство против симптомов болезни Паркинсона

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:49

Немецкая фармацевтическая компания Bayer заявила, что экспериментальная терапия стволовыми клетками показала признаки облегчения болезни Паркинсона. Об этом сообщает Reuters.

Терапию разработала американская дочерняя компания BlueRock. В тестах участвовали 12 пациентов. В ходе первой фазы испытаний стволовые клетки человека были преобразованы в нейроны, вырабатывающие дофамин.

Они имплантировались в мозг для восстановления нейронных связей, разрушенных в результате заболевания. При этом пациентам вводили препараты, препятствующие атаке иммунной системы на новые клетки.

«Положительные результаты I фазы клинических испытаний — это очевидный шаг вперед», — заявил руководитель отдела исследований и разработки лекарственных средств Bayer Кристиан Роммель. Вторая и третья стадии клинических испытаний пройдут в 2024 году.

Болезнь Паркинсона — это заболевание мозга, вызванное повреждением нервных клеток и приводящее к снижению уровня дофамина. Среди характерных симптомов — тремор, скованность движений, повышение тонуса мышц и нарушение речи.

По данным Parkinson’s Foundation, в мире от этого заболевания страдает более 10 млн человек. Лекарства от болезни Паркинсона не существует. Однако в последнее время целый ряд исследовательских проектов по всему миру сосредоточился на подходе к пересадке модифицированных клеток для восстановления дофаминпродуцирующей области мозга.

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