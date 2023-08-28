Bayer утверждает, что нашла лекарство против симптомов болезни Паркинсона

Немецкая фармацевтическая компания Bayer заявила, что экспериментальная терапия стволовыми клетками показала признаки облегчения болезни Паркинсона. Об этом сообщает Reuters.
Терапию разработала американская дочерняя компания BlueRock. В тестах участвовали 12 пациентов. В ходе первой фазы испытаний стволовые клетки человека были преобразованы в нейроны, вырабатывающие дофамин.
Они имплантировались в мозг для восстановления нейронных связей, разрушенных в результате заболевания. При этом пациентам вводили препараты, препятствующие атаке иммунной системы на новые клетки.
«Положительные результаты I фазы клинических испытаний — это очевидный шаг вперед», — заявил руководитель отдела исследований и разработки лекарственных средств Bayer Кристиан Роммель. Вторая и третья стадии клинических испытаний пройдут в 2024 году.
Болезнь Паркинсона — это заболевание мозга, вызванное повреждением нервных клеток и приводящее к снижению уровня дофамина. Среди характерных симптомов — тремор, скованность движений, повышение тонуса мышц и нарушение речи.
По данным Parkinson’s Foundation, в мире от этого заболевания страдает более 10 млн человек. Лекарства от болезни Паркинсона не существует. Однако в последнее время целый ряд исследовательских проектов по всему миру сосредоточился на подходе к пересадке модифицированных клеток для восстановления дофаминпродуцирующей области мозга.