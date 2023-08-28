Китай отменит тестирование на ковид для туристов

Китай отменит обязательное ПЦР-тестирование на ковид перед въездом в страну для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.
Мера начнет действовать с 30 августа. Ранее Китай упростил правила въезда для туристов и отменил основные коронавирусные ограничения.
В конце февраля Россия и Китай возобновили соглашение о групповых безвизовых поездках, приостановленное из‑за пандемии. А 15 марта страна возобновила выдачу всех типов виз иностранным гражданам.
В марте 2020 года из‑за пандемии коронавируса Китай временно запретил въезд в страну иностранным гражданам по уже имеющимся визам и разрешениям на проживание, а консульские учреждения КНР в других странах приостановили выдачу виз.