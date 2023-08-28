Реклама
Новости

Китай отменит тестирование на ковид для туристов

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:04

Китай отменит обязательное ПЦР-тестирование на ковид перед въездом в страну для иностранных туристов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Вана Вэньбиня.

Мера начнет действовать с 30 августа. Ранее Китай упростил правила въезда для туристов и отменил основные коронавирусные ограничения.

В конце февраля Россия и Китай возобновили соглашение о групповых безвизовых поездках, приостановленное из‑за пандемии. А 15 марта страна возобновила выдачу всех типов виз иностранным гражданам.

В марте 2020 года из‑за пандемии коронавируса Китай временно запретил въезд в страну иностранным гражданам по уже имеющимся визам и разрешениям на проживание, а консульские учреждения КНР в других странах приостановили выдачу виз.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»