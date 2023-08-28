МТС начнут предупреждать о попытке мошенников взять кредит на ваше имя

МТС запустили услугу «Финзащита», которая помогает пользователям выявлять кредитных мошенников и следить за сохранностью личных данных. Об этом «Афише Daily» рассказали представители оператора.
При подключении услуги «Финзащита» будет присылать СМС каждый раз, когда на имя абонента попытаются взять кредит или микрозайм. Если стало известно, что в каком‑то сервисе произошла утечка информации, он предупредит об этом и расскажет, какие меры стоит предпринять, чтобы себя защитить.
Также «Финзащита» мониторит изменения кредитной истории и отправляет уведомление, когда кто‑либо ее запрашивает: это тоже может указывать на попытку получить кредит на имя пользователя. Сервис будет уведомлять и о просроченных задолженностях, чтобы клиент мог вовремя их погасить и сохранить свой кредитный рейтинг.
Подключить сервис «Финзащита» можно на сайте. Нужно прикрепить номер телефона любого российского оператора и оплатить подписку — от 49 до 99 рублей в месяц. Но если подключить услугу до 30 сентября 2023 года, первые шесть месяцев будут бесплатными.
«В МТС мы постоянно работаем над улучшением сервиса для пользователей и, чтобы помочь людям обезопасить себя от финансового мошенничества, разработали услугу „Финзащита“. Теперь каждый подключивший подписку на сервис сможет максимально оперативно узнавать об утечках своих данных, а также запросах на кредит, которые он не инициировал, и получать полезные советы о предотвращении дальнейших действий мошенников», — говорит директор центра идентификации МТС Сергей Яковлев.
После оформления подписки автоматически будет создан личный кабинет, привязанный к номеру телефона. Там будут храниться события из кредитной истории, уведомления об утечках, предоставленные компанией DLBI, актуальные рекомендации на случай сливов данных, информация о популярных мошеннических схемах и советы, как не стать очередной жертвой.