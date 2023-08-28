МТС начнут предупреждать о попытке мошенников взять кредит на ваше имя

«В МТС мы постоянно работаем над улучшением сервиса для пользователей и, чтобы помочь людям обезопасить себя от финансового мошенничества, разработали услугу „Финзащита“. Теперь каждый подключивший подписку на сервис сможет максимально оперативно узнавать об утечках своих данных, а также запросах на кредит, которые он не инициировал, и получать полезные советы о предотвращении дальнейших действий мошенников», — говорит директор центра идентификации МТС Сергей Яковлев.