Франция заплатит 200 млн евро за уничтожение вина из‑за падения продаж

Власти Франции выделили 200 млн евро на уничтожение винных излишков в попытке поддержать испытывающих трудности производителей и сдержать рост цен. Об этом сообщает Financial Times.
Вино перегонят в этанол, который можно будет использовать, например, для изготовления духов или водно-спиртовых гелей. Также в июне власти предусмотрели схему по выплате компенсаций за вырубку виноградников. 1000 виноделов в Бордо уничтожат 9500 гектаров виноградных лоз, что составляет 8% от общей площади выращивания в регионе.
По данным издания, виноделы испытывают трудности из‑за целого комплекса проблем, включая изменение потребительских привычек, кризис стоимости жизни и последствия ковида. В местной ассоциации фермеров заявили, что падение спроса на вино привело к перепроизводству, резкому падению цен и серьезным финансовым трудностям для каждого третьего винодела в регионе Бордо.
По словам министра сельского хозяйства Марка Фесно, изначально на помощь виноделам было выделено 160 млн евро со стороны Евросоюза. Затем правительство Франции добавило еще 40 млн.
Фесно рассказал, что эти средства «направлены на то, чтобы остановить обвал цен и чтобы виноделы могли снова найти источники дохода», однако он подчеркнул, что отрасли необходимо «смотреть в будущее, думать об изменениях в потреблении… и адаптироваться».