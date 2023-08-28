Франция заплатит 200 млн евро за уничтожение вина из‑за падения продаж

Фесно рассказал, что эти средства «направлены на то, чтобы остановить обвал цен и чтобы виноделы могли снова найти источники дохода», однако он подчеркнул, что отрасли необходимо «смотреть в будущее, думать об изменениях в потреблении… и адаптироваться».