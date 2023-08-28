Индийский луноход сделал неожиданное открытие: поверхность Луны горячая

Луноход «Прагьян» индийской миссии «Чандраян-3» передал данные о температуре грунта и поверхности Луны, и ученые удивились открывшимся данным. Об этом в твиттере сообщает Индийская организация космических исследований (ISRO).
«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — рассказал агентству Press Trust of India старший научный сотрудник ISRO Би Дарукеш.
Луноход оснащен десятью специальными датчиками для измерения температуры, которые погружаются в почву и способны достигать глубины до 10 сантиметров. Согласно графикам ISRO в X (ранее — Twitter), по мере погружения зонда от 10 до 80 миллиметров температура менялась от плюс 60 до минус 10 градусов Цельсия.
Как отмечают в ISRO, организация стала первой, кто создал подобную иллюстрацию температуры поверхности южного полюса Луны. Ученые продолжают наблюдать за изменениями температуры.
Посадочный модуль «Викрам» индийской автоматической лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны 23 августа. Индия стала четвертой страной, которая успешно посадила аппарат на Луну (после СССР, США и Китая), и первой, приземлившейся в районе южного полюса Луны — именно этот регион миссия и будет исследовать.