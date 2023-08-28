Индийский луноход сделал неожиданное открытие: поверхность Луны горячая

«Мы все считали, что температура на поверхности может составлять от 20 до 30 градусов по Цельсию, но она составляет 70 градусов по Цельсию. Это на удивление выше, чем мы ожидали», — рассказал агентству Press Trust of India старший научный сотрудник ISRO Би Дарукеш.