Митчела Муссо из «Ханны Монтаны» арестовали за кражу в алкогольном опьянении

Актера Митчела Муссо, известного по сериалу Disney «Ханна Монтана», арестовали в Техасе. Об этом сообщает Deadline.
По данным полиции, бывшая звезда Disney якобы украла чипсы в фуд-маркете. Deadline пишет, что сотрудники попросили Муссо заплатить за упаковку, но он «стал словесно оскорблять их» и в итоге ушел. Тогда были вызваны полицейские, которые догнали актера возле его отеля.
Он провел некоторое время в тюрьме после того, как ему предъявили обвинения в «публичном опьянении, краже (менее 100 долларов), просроченной регистрации, непредъявлении водительских прав и нарушении обещания явиться в отдел». Актера отпустили под залог в 1000 долларов.
Муссо дебютировал на широком экране в 2004 году в фильме «Подержанные львы». С 2006 по 2011 год он исполнял роль Оливера Окена в сериале «Ханна Монтана», а с 2007-го по 2014-й озвучивал Джереми Джонсона, бойфренда сестры Финеса и Ферба Кендис, в мультсериале «Финес и Ферб».
В 2009 году Муссо был выбран на главную роль в проекте «Два короля» для телеканала Disney, он проработал в нем два сезона. В 2011 году (во время съемок третьего сезона) ему пришлось полностью покинуть канал из‑за вождения в нетрезвом виде.