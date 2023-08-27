Бейонсе, Тейлор Свифт и «Барбенгеймер» увеличат экономику США на 8,5 млрд долларов

Однако, по словам Вонг и Вингер, этот рост может быть временным. В последние три месяца 2023 года ни Бейонсе, ни Свифт не планируют выходить на сцену. А «Барбенгеймер» экономисты описывают как культурное событие, которое случается не так часто.