Бейонсе, Тейлор Свифт и «Барбенгеймер» увеличат экономику США на 8,5 млрд долларов

В третьем квартале 2023 года туры крупных артистов и кассовые блокбастеров увеличат экономику США на 8,5 млрд долларов. Об этом сообщают экономисты Bloomberg Анна Вонг и Элиза Уингер.
Почти 50 концертов, которые запланировали Бейонсе и Тейлор Свифт в рамках своих туров Renaissance и Eras соответственно, добавят около 5,4 млрд долларов к ВВП Штатов.
Прокат «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, по прогнозам экономистов, принесут американской экономике около 3,1 млрд долларов благодаря продажам билетов как в США, так и за рубежом, а также поп-корна и прочего.
В период с июля по сентябрь 2023 года Бейонсе и Тейлор Свифт, а также «Барбенгеймер» увеличат ВВП страны на 1,2 процентных пункта.
Однако, по словам Вонг и Вингер, этот рост может быть временным. В последние три месяца 2023 года ни Бейонсе, ни Свифт не планируют выходить на сцену. А «Барбенгеймер» экономисты описывают как культурное событие, которое случается не так часто.