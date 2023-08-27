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Бейонсе, Тейлор Свифт и «Барбенгеймер» увеличат экономику США на 8,5 млрд долларов

Виктория Шанина
Сегодня в 19:06

В третьем квартале 2023 года туры крупных артистов и кассовые блокбастеров увеличат экономику США на 8,5 млрд долларов. Об этом сообщают экономисты Bloomberg Анна Вонг и Элиза Уингер.

Почти 50 концертов, которые запланировали Бейонсе и Тейлор Свифт в рамках своих туров Renaissance и Eras соответственно, добавят около 5,4 млрд долларов к ВВП Штатов.

Прокат «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, по прогнозам экономистов, принесут американской экономике около 3,1 млрд долларов благодаря продажам билетов как в США, так и за рубежом, а также поп-корна и прочего.

В период с июля по сентябрь 2023 года Бейонсе и Тейлор Свифт, а также «Барбенгеймер» увеличат ВВП страны на 1,2 процентных пункта.

Однако, по словам Вонг и Вингер, этот рост может быть временным. В последние три месяца 2023 года ни Бейонсе, ни Свифт не планируют выходить на сцену. А «Барбенгеймер» экономисты описывают как культурное событие, которое случается не так часто.

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Грета ГервигКристофер Нолан
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