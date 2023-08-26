Binance запретила россиянам операции с валютами, кроме рубля

25 августа криптобиржа Binance лишила россиян возможности совершать P2P-операции со всеми иностранными валютами, заметили пользователи DTF.
Они обратили внимание на то, что у них не получается приобрести турецкую лиру, а также другие валюты. Вместо платежа появляется сообщение «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации». Обойти его не получилось.
Официально руководство биржи пока не комментировало запрет. Будет ли услуга восстановлена, неизвестно.
Binance в России использовали сообщества геймеров для приобретения лир и пополнения счетов на турецких аккаунтах Steam, PlayStation и Xbox. Такой способ набрал популярность в 2022 году после того, как крупнейшие игровые издатели и компании приостановили деятельность в стране, добавляет DTF.
Ранее в марте сервис запретил россиянам приобретать евро и доллары. Тогда компания объяснила это принятием десятого пакета санкций Евросоюза.