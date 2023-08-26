Binance запретила россиянам операции с валютами, кроме рубля

Они обратили внимание на то, что у них не получается приобрести турецкую лиру, а также другие валюты. Вместо платежа появляется сообщение «Выберите местную валюту для P2P-торговли. Это необходимо в соответствии с правилами работы Binance для страны, которую вы указали при верификации». Обойти его не получилось.