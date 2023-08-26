Инновационный имплант помог парализованной американке «заговорить»

48-летняя жительница США Энн Джонсон, парализованная после инсульта, смогла «заговорить» благодаря имплантам в мозгу. Об этом сообщают The New York Times и Nature.
Имплантированные в мозг женщины электроды расшифровали сигналы ее мозговой деятельности, а затем преобразовали их в речь и мимику ее цифрового аватара. Аватар, транслировавшийся на экране компьютера, произносил слова, улыбался, поджимал губы и демонстрировал другие эмоции.
Женщина сама выбрала, как будет выглядеть ее виртуальная копия. А голос аватара ученые синтезировали из записи со свадьбы Джонсон, на которой она произносила тост.
Имплант работает на основе предиктивной языковой модели, которая предсказывает, какое слово будет стоять в предложении следующим. Сейчас он способен обрабатывать 78 слов в минуту, хотя обычно люди говорят со скоростью 160 слов в минуту.
Пока технология работает не без ошибок — примерно в четверти случаев она неверно расшифровала слова. К примеру, когда Энн пыталась сказать: «Может быть, мы их потеряли», система расшифровала это как «Может быть, это имя». Тем не менее почти в половине предложений, которая она хотела произнести, система корректно распознавала каждое слово.
Ученые рассчитывают, что в будущем эта технология сможет помочь не только людям, потерявшим речь из‑за инсульта, но и пациентам с церебральным параличом и боковым амиотрофическим склерозом. Сейчас для работы имплант подключается из головы пациента кабелем к компьютеру, но ученые уже разрабатывают его беспроводные версии.
Энн Джонсон пережила инсульт 18 лет назад во время разминки перед игрой в волейбол. Тогда женщина работала учителем физкультуры и вместе с мужем Уильямом воспитывала его десятилетнего сына от предыдущего брака и их 23-месячную дочь.