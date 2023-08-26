Инновационный имплант помог парализованной американке «заговорить»

Пока технология работает не без ошибок — примерно в четверти случаев она неверно расшифровала слова. К примеру, когда Энн пыталась сказать: «Может быть, мы их потеряли», система расшифровала это как «Может быть, это имя». Тем не менее почти в половине предложений, которая она хотела произнести, система корректно распознавала каждое слово.