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В Кемерово загорелся склад пиротехники, площадь огня 750 кв. метров

Максим Саблин
Сегодня в 13:25

В Кемерово загорелся склад пиротехники. Видео с места публикуют телеграм-каналы Shot, Baza и «Осторожно, новости».

Пожар случился на складе на улице Терешковой. Перекрытия здания сгорели и обрушились, также продолжают взрываться фейерверки и порох.

Большой столб дыма и сверкание салютов видны из разных точек города. На складе работают экстренные службы, всего более 30 человек и 11 единиц техники. По первой информации площадь пожара составляет больше 750 кв. метров, уточняет «Газета.ru», о пострадавших не сообщается.

«На балконе был, когда рвануло. Взрыв был не как после боеприпаса. Хлопок, сначала несколько слабых и один большой. И в небе образовался гриб, как после взрыва. Выглядело все жутко на фоне различных событий, которые сейчас творятся. Запах непонятно, есть или нет. Но, думаю, в ту сторону, куда дует ветер, будет вонять. Потому что склад пиротехники. Уже тушат, так как слышны были пожарные машины. Взрывы до сих пор слышны. Дым уже рассеялся», — рассказывает очевидец «Газете.ru».

«Я был недалеко, когда взрыв произошел. Был сильный хлопок, и пошел густой белый дым, взрывы и искры в воздухе. Сначала потише, через пару минут прям сильно стали взрываться, минут через 10–15 пошел уже черный дым. Проехали две пожарные и одна скорая туда», — комментирует происшествие другой свидетель.

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