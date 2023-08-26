В Кемерово загорелся склад пиротехники, площадь огня 750 кв. метров

«На балконе был, когда рвануло. Взрыв был не как после боеприпаса. Хлопок, сначала несколько слабых и один большой. И в небе образовался гриб, как после взрыва. Выглядело все жутко на фоне различных событий, которые сейчас творятся. Запах непонятно, есть или нет. Но, думаю, в ту сторону, куда дует ветер, будет вонять. Потому что склад пиротехники. Уже тушат, так как слышны были пожарные машины. Взрывы до сих пор слышны. Дым уже рассеялся», — рассказывает очевидец «Газете.ru».