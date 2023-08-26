В Норвегии убили 40 оленей, опасаясь, что они уйдут в Россию и за них придется платить компенсацию

В Норвегии начали убивать вернувшихся из России северных оленей, чтобы не платить многомиллионные компенсации российской стороне. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на управление сельского хозяйства скандинавской страны.
С начала года из Норвегии в Россию перешли 42 оленя в поисках лучших пастбищ. 40 из них затем вернулись в Норвегию, и их пришлось забить. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожить туши по соображениям безопасности.
Оставшиеся два оленя могут вернуться в Норвегию в ближайшее время. Ожидает ли их та же участь, не уточняется.
Россия требует от Норвегии платить компенсации за то, что олени приходят с их территории и пасутся в заповеднике в Мурманской области. В одном иске РФ требует от норвежской стороны почти 47 млн крон (4,4 млн долларов) за те дни, в течение которых животные находились в стране. Согласно другому иску, Норвегия должна заплатить по 50 тыс. крон (4,7 тыс. долларов) за каждого оленя, который пасся в мурманском заповеднике.
В связи с этим Норвегия начала восстанавливать полуразрушенный забор вдоль границы с Россией. Оленеводческий барьер длиной в 150 километров был построен в 1954 году. По данным AP, работы по его реконструкции оцениваются в 3,7 млн крон (165 тыс. долларов) и должны завершиться к 1 октября. Норвежские власти планируют, в частности, заменить семикилометровый участок между городами Хамборгватнет и Сторскуг.