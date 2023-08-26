В Норвегии убили 40 оленей, опасаясь, что они уйдут в Россию и за них придется платить компенсацию

Россия требует от Норвегии платить компенсации за то, что олени приходят с их территории и пасутся в заповеднике в Мурманской области. В одном иске РФ требует от норвежской стороны почти 47 млн крон (4,4 млн долларов) за те дни, в течение которых животные находились в стране. Согласно другому иску, Норвегия должна заплатить по 50 тыс. крон (4,7 тыс. долларов) за каждого оленя, который пасся в мурманском заповеднике.