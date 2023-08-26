Умер гитарист Whitesnake Берни Марсден

В возрасте 72 лет умер гитарист и один из основателей группы Whitesnake Берни Марсден. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на его семью.
Марсден «мирно скончался в четверг вечером в окружении своей жены Фрэн и дочерей Шарлотты и Оливии», сказали родственники. Они отметили, что «Берни никогда не терял страсти к музыке, сочиняя и записывая новые песни до самого конца».
Марсден начал карьеру музыканта в 1972 году, присоединившись к рок-группе UFO. Был участником коллектива Paice, Ashton & Lord, которую создали музыканты Джон Лорд и Иэн Пейс после распада Deep Purple.
Группу Whitesnake Марсден основал в 1978 году вместе с вокалистом Deep Purple Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди. В том же году у коллектива вышли два альбома — «Snakebite» и «Trouble». Их и четыре следующие пластинки — Lovehunter (1979), Ready an’ Willing (1980), Come an’ Get It (1981) и Saints and Sinners (1982) — спродюсировал Мартин Бёрч, сотрудничавший с Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath и Rainbow.
Всего группа записала 14 студийных альбомов. Сам Марсден выпустил два сольных сборника — And About Time Too (1979) и Look at Me Now (1981).
Марсден участвовал как сессионный исполнитель во множестве рок-групп, а еще был известен своей коллекцией гитар, которая насчитывала более 200 экземпляров. Одну из них, Gibson Les Paul Standard 1959 года, выставляли на продажу за более чем 1,3 млн долларов.