Умер гитарист Whitesnake Берни Марсден

Группу Whitesnake Марсден основал в 1978 году вместе с вокалистом Deep Purple Дэвидом Ковердейлом и гитаристом Микки Муди. В том же году у коллектива вышли два альбома — «Snakebite» и «Trouble». Их и четыре следующие пластинки — Lovehunter (1979), Ready an’ Willing (1980), Come an’ Get It (1981) и Saints and Sinners (1982) — спродюсировал Мартин Бёрч, сотрудничавший с Deep Purple, Iron Maiden, Black Sabbath и Rainbow.