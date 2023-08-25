Dropbox отказался от безлимитного объема хранилища из‑за майнинга

Облачное хранилище Dropbox отказалось от предоставления безлимитного объема памяти для клиентов корпоративного тарифа Dropbox Advanced. Об этом компания сообщила в блоге.
С 1 ноября пользователи сервиса смогут хранить до 15 ТБ информации на троих. Dropbox решил ограничить возможности клиентов из‑за злоупотреблений, в частности — из‑за деятельности людей, которые занимаются майнингом криптовалюты.
Они, как отметили в компании, хранили в «облаке» более 35 ТБ данных и использовали сервис для майнинга или перепродажи пространства на нем третьим лицам.
Кроме того, в Dropbox предполагают, что некоторые люди использовали корпоративный тариф в личных целях. Из‑за этого компания начала работать себе в убыток: обслуживание хранилищ с 35 ТБ обходится в 805; в месяц.
Клиенты с более чем 35 ТБ данных должны будт дать объяснения компании, после чего они смогут получить в пользование еще 5 ТБ. Те люди, у кого занято было менее 35 ТБ, тоже получат дополнительные 5 ТБ без каких‑либо объяснений.