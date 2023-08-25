Dropbox отказался от безлимитного объема хранилища из‑за майнинга

Клиенты с более чем 35 ТБ данных должны будт дать объяснения компании, после чего они смогут получить в пользование еще 5 ТБ. Те люди, у кого занято было менее 35 ТБ, тоже получат дополнительные 5 ТБ без каких‑либо объяснений.