Парк «Зарядье» эвакуировали из‑за информации о неизвестном предмете

Посетителей московского парка «Зарядье» эвакуировали после поступившей его руководству информации о неопознанном предмете на территории. Об этом сообщило РИА «Новости».
Полиция начала выводить людей из парка. Посетителей концертного зала «Зарядье» попросили не выходить на улицу. На территории проводят проверку.
Ранее, 22 августа, в «Зарядье» уже объявляли эвакуацию. Тогда администрации парка также поступила информация о неизвестном предмете. В результате проверки опасных устройств на территории не нашли. Также парк эвакуировали 15 августа и 20 августа.
Кроме того, 16 августа на почту «Зарядья» поступило письмо с угрозой якобы от студента Московского финансово-юридического университета (МФЮА). Он требовал перевести 600 тыс. рублей его матери, утверждая, что оставил в парке самодельное взрывное устройство.