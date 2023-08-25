Журналистку Al Jazeera избили возле здания «ЧВК Вагнер Центра» в Петербурге

В Петербурге журналистку Al Jazeera Arabic Ранию Дриди избили возле здания «ЧВК Вагнер Центра». О случившемся сообщил телеграм-канал Shot.
По информации источника, на 41-летнюю Дриди напал неизвестный в ночь на 25 августа. Он ударил женщину по голове и скрылся с места происшествия. Врачи диагностировали у Дриди черепно-мозговую травму и ушиб.
Дриди описала злоумышленника как русского мужчину 30 лет, одетого в джинсы и черную куртку, написала «Фонтанка». Преступник ударил женщину в правый висок.
После инцидента журналистку, как отметило издание, госпитализировали в Александровскую больницу. Там ей диагностировали, помимо черепно-мозговой травмы, сотрясение.
Журналистка рассказала СМИ, что чувствует себя хорошо. По ее предположению, ее атаковал пьяный бездомный. Дриди уже сообщила о нападении в полицию, правоохранители начали проверку.