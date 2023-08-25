В Дании введут тюремное заключение за осквернение религиозных текстов

Правительство Дании разработает законопроект, который введет наказание за осквернение религиозных текстов в публичных местах. Об этом сообщило Associated Press.
Это станет ответом на случаи сожжения священной для мусульман книги Коран в Европе. За такие действия в Дании можно будет оказаться в тюрьме на срок до двух лет или по меньшей мере заплатить штраф.
Законопроект должен будет расширить существующий в стране запрет на сожжение иностранных флагов, отметил министр юстиции Петер Хуммельгор. Он добавил, что инициатива не изменит того, что власти Дании выступают за свободу выражения мнений.
Хуммельгор назвал свободу мнений «краеугольным камнем датской демократии» и заявил, что она «в Дании должна иметь очень широкие рамки». Тем не менее страна намерена послать «важный политический сигнал» миру, подчеркнул политик.
По словам министра иностранных дел страны Ларса Лёкке Расмуссена, перед посольствами мусульманских стран прошли более 170 митингов против акций с сожжением Корана. Поэтому правительство решило стремиться к предотвращению таких инцидентов в будущем.
В стране, как отметил Расмуссен, должно быть «место для религиозной критики», поэтому речи о возвращении статьи о богохульстве в Дании не идет. Такая статья была отменена в 2017 году.