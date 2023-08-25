В Екатеринбурге фемактивисткам согласовали акцию в защиту репродуктивных прав женщин

Министерство безопасности Свердловской области одобрило «Уральской феминистской инициативе» массовый пикет в Екатеринбурге против запрета абортов и ограничения продаж контрацептивов. Он пройдет 27 августа в гайд-парке, говорится в телеграм-канале активисток.
В официальном ответе ведомства сказано, что при проведении акции в месте, специально отведенном для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов, уведомление о мероприятии не требуется, если число его участников не превышает численность, установленную законом субъекта России. Для Свердловской области участников должно быть не больше 100.
«Уральская феминистская инициатива» собирается провести массовый пикет в парке 50-летия ВЛКСМ, то есть в гайд-парке, где собрания разрешены по умолчанию. Заявленная численность участников — 50 человек.
Неделю назад фемактивисткам в Челябинске местные власти не согласовали акцию против запрета абортов в парке «Алое поле». Чиновники сказали, что именно в этот день на площадке пройдет какая‑то другая акция, а альтернативного места проведения не предложили. «По заверениям чиновников, все площадки города будут забиты до отказа участниками других акций», — написали активистки.