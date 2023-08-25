В Екатеринбурге фемактивисткам согласовали акцию в защиту репродуктивных прав женщин

Неделю назад фемактивисткам в Челябинске местные власти не согласовали акцию против запрета абортов в парке «Алое поле». Чиновники сказали, что именно в этот день на площадке пройдет какая‑то другая акция, а альтернативного места проведения не предложили. «По заверениям чиновников, все площадки города будут забиты до отказа участниками других акций», — написали активистки.