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Блогера Даню Милохина задержали в Дубае

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:19

Российского блогера Даню Милохина задержали в Дубае. Об этом сообщили в телеграм-канале Bugatti Music его друзья. По словам самого блогера, причиной стал непристегнутый ремень автомобиля.

Милохин выложил в соцсетях фото из отделения полиции с подписью «Удачки мне». Через несколько часов представители музыкального лейбла Bugatti Music рассказали, что Милохина освободили.

«Ребят, спасибо за поддержку. Рад, что собрали деньги и вытащили меня оттуда», — обратился Милохин к приятелям.

Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года. После он перебрался в Дубай. Весной блогер также съездил в Париж.

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