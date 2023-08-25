Российского блогера Даню Милохина задержали в Дубае. Об этом сообщили в телеграм-канале Bugatti Music его друзья. По словам самого блогера, причиной стал непристегнутый ремень автомобиля.
Милохин выложил в соцсетях фото из отделения полиции с подписью «Удачки мне». Через несколько часов представители музыкального лейбла Bugatti Music рассказали, что Милохина освободили.
«Ребят, спасибо за поддержку. Рад, что собрали деньги и вытащили меня оттуда», — обратился Милохин к приятелям.
Даня Милохин уехал из России осенью 2022 года. После он перебрался в Дубай. Весной блогер также съездил в Париж.
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