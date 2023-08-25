В Италии туристы оставили граффити на 460-летней достопримечательности. Их уже нашли

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выявили вандалов — молодых людей в возрасте 20 и 21 года. Полиция получила ордер на обыск и обнаружила в доме туристов два баллончика с черной краской, которые как раз и засветились на камерах. Одежда туристов была вымазана этой краской.