В Италии туристы оставили граффити на 460-летней достопримечательности. Их уже нашли

Утром 23 августа на колоннах знаменитого коридора Вазари около моста Понте-Веккьо в итальянской Флоренции появились граффити. Их нарисовали туристы, пишет CNN.
Флорентийское подразделение итальянской военной полиции заявило, что граффити оставили два немецких туриста, которые прибыли в страну вместе с 11 студентами и проживали в центре города в жилье, снятом через Airbnb — сервис тоже участвовал в расследовании.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители выявили вандалов — молодых людей в возрасте 20 и 21 года. Полиция получила ордер на обыск и обнаружила в доме туристов два баллончика с черной краской, которые как раз и засветились на камерах. Одежда туристов была вымазана этой краской.
Сейчас полицейские сравнивают отпечатки пальцев всех 11 студентов с теми, что были найдены на баллончиках с краской, а также допрашивают их.
По оценке Министерства культуры Италии, чтобы исправить последствия вандализма, потребуется 10 тыс. евро, а работы придется проводить под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.
Коридор Вазари — это галерея длиной в один километр, возведенная вдоль правой набережной реки Арно. Его построил итальянский художник и архитектор эпохи Возрождения Джорджо Вазари в 1565 году.