Детский хоспис «Дом с маяком» и фонд «Вера» запустили ежегодную акцию «Дети вместо цветов»

Детский хоспис «Дом с маяком» и фонд помощи хосписам «Вера» открыли регистрацию на ежегодную всероссийскую благотворительную акцию «Дети вместо цветов». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Суть акции заключается в том, чтобы на 1 сентября подарить учителю один общий букет вместо множества отдельных, а сэкономленные деньги перевести на помощь тяжелобольным детям.
«Дом с маяком» закупит оборудование для дыхания, специальные коляски и кресла, дорогостоящее лечебное питание для неизлечимо больных детей в Москве и Подмосковье, а фонд «Вера» — для неизлечимо больных детей и молодых взрослых в 85 регионах России. Также фонды обеспечат психологическую и юридическую поддержку их семьям.
Чтобы принять участие в акции, нужно договориться с учителем, родителями и детьми и зарегистрироваться на сайте проекта. Участие должно быть добровольным и осознанным, без каких‑либо указаний сверху и обязательных сборов.
В офисе фонда «Вера» в Москве будут раздавать атрибутику акции: наклейки на школьную форму, стикерпак, ленту для букета и наклейку на дверь класса или школы. Распечатать атрибутику можно и самостоятельно — организаторы высылают макеты и подробные инструкции всем, кто зарегистрировался.
Фонды просят сделать пожертвование в сумме, которую родители сэкономили на покупку букетов. Перевод получится сделать как индивидуально, так и от всего класса.
«Дом с маяком» и «Вера» проводят акцию «Дети вместо цветов» уже восемь лет. За это время удалось собрать 310 млн рублей, которые пошли на помощь 9239 семьям с тяжелобольными детьми по всей России. В прошлом году к акции присоединились школы из 1061 населенного пункта, а сумма пожертвований превысила 58 млн рублей.