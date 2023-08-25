Детский хоспис «Дом с маяком» и фонд «Вера» запустили ежегодную акцию «Дети вместо цветов»

«Дом с маяком» и «Вера» проводят акцию «Дети вместо цветов» уже восемь лет. За это время удалось собрать 310 млн рублей, которые пошли на помощь 9239 семьям с тяжелобольными детьми по всей России. В прошлом году к акции присоединились школы из 1061 населенного пункта, а сумма пожертвований превысила 58 млн рублей.