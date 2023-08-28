«Возможно, проклята?»: как портрет маленькой девочки напугал жителей британского городка

В благотворительный магазин в британском городе Гастингс попал портрет маленькой девочки с темными волосами и очень пристальным взглядом карих глаз — будто она пытается вглядеться в человека по ту сторону рамы. Картину выставили на витрину, и вскоре ей заинтересовалась одна из посетительниц, которая вернулась на следующий день и сказала, что не может перестать думать о покупке. Но уже через три дня она вернула портрет в магазин — со словами «От этого изображения не стоит ждать ничего хорошего». Случай пересказал Стив Элледж, менеджер магазина. Покупательница даже не захотела, чтобы ей возвращали деньги, просто попросила забрать картину обратно.
Так портрет вновь оказался на витрине — за те же 20 фунтов (около 2400 рублей), но на этот раз с приклеенной запиской «Возможно, проклята?». Элледж решил, что это будет забавно, потому что никто из сотрудников на самом деле не верил в какие‑то мистические свойства картины.
«Покупаю! Что плохого может случиться?»
«Она вернулась!!! Дважды продавалась и дважды возвращалась! Ты достаточно храбр???»
«Итак, после всеобщего интереса к „проклятому“ ребенку, я заглянула в этот благотворительный магазин. Сейчас портрет продан, а на витрине такая вывеска. Я чертовски люблю этот город!»
Картиной заинтересовалась еще одна покупательница, но она тоже вернула ее через три дня, и была при этом «немного расстроена». А на вопрос сотрудников магазина, почему она просто не уничтожила портрет, она ответила, что «от этого будет только хуже». Элледж вновь выставил картину — на этот раз с запиской: «Она вернулась!!! Дважды продавалась и дважды возвращалась! Ты достаточно храбр???»
Пользовательница твиттера @Jaynesharp, которая публиковала в соцсети хронику мистического портрета, на прошлой неделе опубликовала снимок с витрины магазина: девочки со зловещим взглядом там больше нет, но выставлена коллекция кукол с запиской: «Куклы по два фунта каждая. Мы обещаем, что они не злые и не проклятые! Они просто так выглядят!»