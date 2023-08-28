«Возможно, проклята?»: как портрет маленькой девочки напугал жителей британского городка

В благотворительный магазин в британском городе Гастингс попал портрет маленькой девочки с темными волосами и очень пристальным взглядом карих глаз — будто она пытается вглядеться в человека по ту сторону рамы. Картину выставили на витрину, и вскоре ей заинтересовалась одна из посетительниц, которая вернулась на следующий день и сказала, что не может перестать думать о покупке. Но уже через три дня она вернула портрет в магазин — со словами «От этого изображения не стоит ждать ничего хорошего». Случай пересказал Стив Элледж, менеджер магазина. Покупательница даже не захотела, чтобы ей возвращали деньги, просто попросила забрать картину обратно.