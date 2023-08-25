Heineken продал все свои активы в России за 1 евро

Нидерландская пивоваренная компания Heineken завершила сделку по продаже своих активов в России. Об этом пишет Forbes со ссылкой на пресс-службу бренда.
Покупателем стала группа компаний «Арнест», которая занимается производством парфюмерии, косметики и бытовой химии в аэрозольной упаковке. Ей достались 100% акций Heineken всего за 1 евро.
Помимо суммы сделки, «Арнесту» придется оплатить задолженность российского бизнеса перед головным офисом Heineken — около 100 млн евро. Убыток нидерландской компании от ухода из России при этом составит примерно 300 млн евро.
Право обратного выкупа активов Heineken за собой не оставил. А логотип и название в России бренд использовать не разрешил.
В рамках сделки «Арнесту» перейдут семь пивоваренных заводов, где в течение полугода будет прекращено производство пива под брендом Amstel. Лицензии для некоторых региональных брендов сохранятся на три года, но Heineken не будет получать с этого доходы ни в каком виде.
9 марта 2022 года Heineken объявил о приостановке производства и продажи пива под своим брендом в России, а 28-го сообщил, что покидает местный рынок. Компания собиралась полностью покинуть страну в первой половине 2023-го, но затянулся процесс одобрения сделки по продаже активов.