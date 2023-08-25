Heineken продал все свои активы в России за 1 евро

В рамках сделки «Арнесту» перейдут семь пивоваренных заводов, где в течение полугода будет прекращено производство пива под брендом Amstel. Лицензии для некоторых региональных брендов сохранятся на три года, но Heineken не будет получать с этого доходы ни в каком виде.