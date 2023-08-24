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«Колибри-тур» оштрафовали на 5 млн рублей из‑за выселения детей из лагеря в Турции

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:11

Российскую компанию «Колибри-тур» оштрафовали на 5 млн рублей после того, как около 90 детей выселили из отеля в Турции по причине неуплаты. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Компанию оштрафовали за нарушение законодательства о туристской деятельности. Ведомство отметило, что «Колибри-тур» «не является туроператором», следовательно, не имела права оказывать услуги детского отдыха.

Помимо административного дела, в отношении «Колибри-тур» возбудили уголовное дело по статье 238 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. Его расследование контролирует Генпрокуратура.

В ведомстве также заявили, что в суд направили иск о блокировке страниц интернет-сайта с рекламой путевок в детский лагерь в Турции от «Колибри-тур». Компания уже предлагала купить их на следующий год.

В ночь на 2 августа около 90 детей выселили из отеля в Турции из‑за неоплаты их проживания компанией «Колибри-тур». Детям пришлось переночевать в парке, после чего их поселили в другой отель, но вскоре выселили и оттуда.

Школьников удалось вернуть в Россию спустя неделю при помощи российского генконсульства и ряда туркомпаний.

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