Вернувшийся с Украины контрактник задержан по подозрению в убийстве сожительницы

В Бурятии по подозрению в убийстве сожительницы задержали мужчину, недавно вернувшегося с военной операции на Украине. Об этом пишут «Люди Байкала».
Погибшая Светлана жила с подозреваемым Сергеем в селе Баргузин в Бурятии. У мужчины есть дети от прошлого брака. Его и его бывшую супругу лишили родительских прав из‑за их злоупотребления алкоголем. Сейчас дети находятся в детдоме.
С новой сожительницей Сергей также часто выпивал, рассказали местные жители. Сосед мужчины отметил, что у Сергея не было денег на алименты, поэтому весной 2022 года он заключил контракт и уехал добровольцем на Украину.
Осенью 2022 года мужчину тяжело ранили, он лечился в госпитале и получил 3 млн рублей. Весной 2023-го Сергей приехал в Баргузин в отпуск, после чего должен был вновь отправиться на фронт. Его знакомые сказали, что мужчина не хотел возвращаться к участию в боевых действиях и искал возможность остаться дома.
Когда он был со Светланой в гостях у своей сестры, они вновь выпивали, и между сожителями произошла ссора. Оттуда Светлану с многочисленными травмами доставили в больницу, где через неделю она умерла, не приходя в сознание.
Сергей задержан. Один из жителей села предположил, что обвиняемого без суда и следствия отправят на фронт. Другой собеседник «Людей Байкала» заявил: «Об этом преступлении все молчат. Даже в местной группе запрещают обсуждать и задавать вопросы, потому что там многие — Z-патриоты, собирают деньги на ***** [спецоперацию]».